Катитесь сюда! Репортаж из рязанского травмпункта

На входе в травмпункт на улице Профессора Никулина, однофамилец которого однажды неудачно упал в культовом фильме, стоит очередь из десяти человек.
Я уверенно пристраиваюсь в конец и сразу же слышу крик за спиной.
— Молодой человек, вы куда это? Здесь очередь еще продолжается.
На лавочке сидит пожилая женщина и держится за больную руку, которая не продета в рукав куртки. Она рассказывает, что упала сегодня утром около магазина.
— Выходила с сумками и так поучилось, что упала всем своим весом на руку. Наверное, перелом…
Прошедшей ночью после мокрого дождя дороги и тротуары в Рязани покрылись ледяной коркой, которая стала для пешеходов настоящим катком.
Однако почувствовать себя Евгением Плющенко по дороге от дома до остановки дано не каждому. Накануне травмпункт посетили 72 человека, а только за утро 31 января туда
Чтобы зарегистрироваться, достаточно паспорта, однако не у всех документы при себе. Кто-то вынужден вызывать своих родных.
— Ваше место работы, — звучит из окошка регистрации.
— Дирекция благоустройства города.
В такой момент в голову приходит мысль «может, карма?», но потом понимаешь, что перед стихией все равны.
После регистрации больных осматривает врач и направляет на рентген. Со снимком они вновь оказываются у доктора, который выносит итоговый вердикт.
В коридоре находится около 30 человек, в основном пенсионеры. Почти с каждым пришел родственник — супруг, сын или сестра.
— Папа, заходи в кабинет на рентген.
— К нам нельзя, у нас санитарная обработка.
— Черт, чуть-чуть не успели. Теперь ждать полчаса. А нужно на работу…
Некоторые, видя толпу на входе, разворачиваются.
В помещение вместе с хромающей женщиной заходит медсестра скорой помощи. Она рассказывает, что из-за наледи количество вызовов с травмами значительно выросло.
— Целый день кого-то возим. Это уже третий случай. В основном ушибы, переломы рук, ног и спины.
Причина травм у большинства одна и та же — поскользнулся на льду, упал. Очнулся — травмпункт.
— Есть кто-то без перелома?
— Я. У меня просто опухла нога.
После этого хромающей женщине предлагают подняться на пятый этаж, чтобы разгрузить немного очередь. Она явно не в восторге.
— Да не переживайте, у нас лифт.
Еще одна пострадавшая держится за спину, стонет и еле сдерживает слезы.
— Помогите ей дойти до лавочки. Дочка, ну что у тебя?
— Без перелома обошлось.
— Ну, слава богу.
Женщине с сильным ушибом выписывают направление в БСМП.
Посетители травмпункта, которых сблизила очередь на рентген, подбадривают ее, помогают вызвать такси и провожают до машины.
— Какой дождь-то вчера шел, теперь невозможно ходить по городу.
— Бедное у нас государство. Денег на песок даже не хватает.