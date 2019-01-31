Катитесь сюда! Репортаж из рязанского травмпункта

На входе в травмпункт на улице Профессора Никулина, однофамилец которого однажды неудачно упал в культовом фильме, стоит очередь из десяти человек.

Я уверенно пристраиваюсь в конец и сразу же слышу крик за спиной.

— Молодой человек, вы куда это? Здесь очередь еще продолжается.

На лавочке сидит пожилая женщина и держится за больную руку, которая не продета в рукав куртки. Она рассказывает, что упала сегодня утром около магазина.

— Выходила с сумками и так поучилось, что упала всем своим весом на руку. Наверное, перелом…

Прошедшей ночью после мокрого дождя дороги и тротуары в Рязани покрылись ледяной коркой, которая стала для пешеходов настоящим катком.

Однако почувствовать себя Евгением Плющенко по дороге от дома до остановки дано не каждому. Накануне травмпункт посетили 72 человека, а только за утро 31 января туда обратились 79 человек, и эта цифра продолжает расти с каждым часом.

Чтобы зарегистрироваться, достаточно паспорта, однако не у всех документы при себе. Кто-то вынужден вызывать своих родных.

— Ваше место работы, — звучит из окошка регистрации.

— Дирекция благоустройства города.

В такой момент в голову приходит мысль «может, карма?», но потом понимаешь, что перед стихией все равны.

После регистрации больных осматривает врач и направляет на рентген. Со снимком они вновь оказываются у доктора, который выносит итоговый вердикт.

В коридоре находится около 30 человек, в основном пенсионеры. Почти с каждым пришел родственник — супруг, сын или сестра.

— Папа, заходи в кабинет на рентген.

— К нам нельзя, у нас санитарная обработка.

— Черт, чуть-чуть не успели. Теперь ждать полчаса. А нужно на работу…

Некоторые, видя толпу на входе, разворачиваются.

В помещение вместе с хромающей женщиной заходит медсестра скорой помощи. Она рассказывает, что из-за наледи количество вызовов с травмами значительно выросло.

— Целый день кого-то возим. Это уже третий случай. В основном ушибы, переломы рук, ног и спины.

Причина травм у большинства одна и та же — поскользнулся на льду, упал. Очнулся — травмпункт.

— Есть кто-то без перелома?

— Я. У меня просто опухла нога.

После этого хромающей женщине предлагают подняться на пятый этаж, чтобы разгрузить немного очередь. Она явно не в восторге.

— Да не переживайте, у нас лифт.

Еще одна пострадавшая держится за спину, стонет и еле сдерживает слезы.

— Помогите ей дойти до лавочки. Дочка, ну что у тебя?

— Без перелома обошлось.

— Ну, слава богу.

Женщине с сильным ушибом выписывают направление в БСМП.

Посетители травмпункта, которых сблизила очередь на рентген, подбадривают ее, помогают вызвать такси и провожают до машины.

— Какой дождь-то вчера шел, теперь невозможно ходить по городу.

— Бедное у нас государство. Денег на песок даже не хватает.