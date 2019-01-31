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16:14, 31 января 2019 645
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Картину Куинджи вернут на выставку в Третьяковку

Картину Куинджи вернут на выставку в Третьяковку

Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернут на выставку в Третьяковку. Ее разместят не на прежнем месте, а в открытой зоне под стеклом и сигнализацией, передает РИА «Новости».

Картину вернут в пятницу, 1 февраля. Она останется там до окончания временной выставки.

Ранее сообщалось, что картину отправят в Русский музей в Санкт-Петербурге, в коллекции которого она находится.

Выставка Куинджи в Третьяковке продлится до 17 февраля.

Напомним, картину похитили в воскресенье, 27 января. Подозреваемого Дениса Чуприкова задержали.

Мужчина рассказал, что хотел продать картину и отдать долги.

Момент кражи попал на видео.

Позже в рязанском художественном музее рассказали, как охраняют картины


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