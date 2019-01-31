Картину Куинджи вернут на выставку в Третьяковку

Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернут на выставку в Третьяковку. Ее разместят не на прежнем месте, а в открытой зоне под стеклом и сигнализацией, передает РИА «
Картину вернут в пятницу, 1 февраля. Она останется там до окончания временной выставки.
Ранее сообщалось, что картину отправят в Русский музей в Санкт-Петербурге, в коллекции которого она находится.
Выставка Куинджи в Третьяковке продлится до 17 февраля.
Напомним, картину
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