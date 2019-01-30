В областном правительстве прокомментировали массовую эвакуацию в Рязани

Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов прокомментировал массовые эвакуации школ, соцобъектов и торговых центров, которые происходили в Рязани 30 января.
Он рассказал RZN.info, что около 10:30 поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в 19 школах, торговых центрах и других зданиях.
«Во всех учреждениях прошли проверки. Информация об угрозе жизни и здоровью людей не подтвердилась», — сказал Арапов.
По его словам, сейчас все школы работают в штатном режиме. Проверки проводят в еще нескольких организациях.
Пресс-секретарь губернатора также напомнил, что за распространение подобной информации грозит уголовное наказание.