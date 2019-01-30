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16:40, 30 января 2019 1 083
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Сенатору Карачаево-Черкесии предъявили обвинения по трем статьям

Сенатору Карачаево-Черкесии предъявили обвинения по трем статьям

Сенатору Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. В среду, 30 января, его задержали на заседании Совфеда, передает «Интерфакс».

Арашуков подозревается в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ).

Кроме того, его отца, Рауля Арашукова, подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве. Отмечается, что он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Фото сайта «Московскйи монитор»


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1 день назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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