Сенатору Карачаево-Черкесии предъявили обвинения по трем статьям

Сенатору Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. В среду, 30 января, его
Арашуков подозревается в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ).
Кроме того, его отца, Рауля Арашукова, подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве. Отмечается, что он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
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