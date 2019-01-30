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12:28, 30 января 2019 4 260
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Эвакуация торговых центров в Рязани. Подробности

Эвакуация торговых центров в Рязани. Подробности

В среду, 30 января, в Рязани массово эвакуировали школы и торговые центры. Вот, что известно о ситуации в ТЦ на данный момент.

В «Круизе» эвакуация произошла в 10:30, до сих пор людей в помещение не пускают. По словам работников, в торговом центре сообщили о возгорании и «незамедлительно эвакуировали, не дав собрать вещи». На месте работают пожарные, газовые службы и полиция.

Работники ТЦ «Премьер» сообщили, что рядом со зданием сейчас работает полиция. Эвакуация началась примерно в 11:30 и, по предварительным данным, одной из версий является минирование. Очевидец отметил, что ожидается приезд кинологов с собаками. Скорой и МЧС на месте нет.

«Малина» работает в обычном режиме.

Поступила информация об эвакуации супермаркета «Барс» на Михайловском шоссе.

Мы ведем текстовую трансляцию.


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