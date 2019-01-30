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22:33, 30 января 2019 152
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75 рязанских школьников обсудили концепцию единого дня выпускников

75 рязанских школьников обсудили концепцию единого дня выпускников

Фото: Администрация Рязани

В среду, 30 января, в Лицее № 4 прошла встреча учащихся 11-классов рязанских школ, которые обсудили «Большой Выпускной 2019». Мероприятие посвятили пожеланиям и идеям будущих выпускников, сообщил сайт администрации города.

Участниками обсуждения стали 75 старшеклассников из всех рязанских школ.

Школьники обсудили вопросы наполнения интерактивных площадок праздника, разработки мобильного приложения мероприятия для выпускников, музыкального сопровождения.

Также учащиеся предложили разработать специальную символику выпускного, пригласить танцевальные команды для проведения мастер-классов, устроить флэшмобы и квесты.

По итогам мероприятия каждая команда представила свое видение «Большого Выпускного 2019».


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