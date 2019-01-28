Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:59, 28 января 2019 1 567
 0    0

Из-за непогоды на дороги и тротуары в Рязани сыпят больше соли — мэрия

Из-за непогоды на дороги и тротуары в Рязани сыпят больше соли — мэрия

Фото: Администрация Рязани

Мэрия Рязани отчиталась об уборке снега в выходные, 26 и 27 января. Из города вывезли около шести с половиной тысяч кубометров снега.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за два дня выпало до двадцати семи сантиметров снега.

Коммунальные службы работали круглосуточно. Отмечается, что из-за погоды на тротуары и дороги сыпят больше соли.

«Работы по уборке города ведутся в непрерывном режиме, — рассказал и. о. замглавы администрации Рязани Игорь Ковалев. — В среднем, в выходные в городе ежесуточно работало порядка 120 единиц техники и 200 человек».

Он попросил водителей с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается потепление, ночью снег, слабая метель. На дорогах сохранится гололедица, местами снежные заносы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
13:42, 28 января 2019
Специалисты выяснят причину прорыва водопровода в Песочне
12:59, 28 января 2019
Из-за непогоды на дороги и тротуары в Рязани сыпят больше соли — мэрия
11:33, 28 января 2019
Во вторник в Приокском отключат холодную воду
11:17, 28 января 2019
На пяти рязанских улицах отключили холодную воду
10:22, 28 января 2019
В Песочне второй раз за месяц затопило улицы. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 378
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
10:23, 27 января 2019 31 226
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
9:23, 18 января 2019 27 887
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
13:51, 27 января 2019 24 662
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
9:21, 18 января 2019 20 727
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум