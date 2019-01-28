Мэрия Рязани
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за два дня выпало до двадцати семи сантиметров снега.
Коммунальные службы работали круглосуточно. Отмечается, что из-за погоды на тротуары и дороги сыпят больше соли.
«Работы по уборке города ведутся в непрерывном режиме, — рассказал и. о. замглавы администрации Рязани Игорь Ковалев. — В среднем, в выходные в городе ежесуточно работало порядка 120 единиц техники и 200 человек».
Он попросил водителей с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается потепление, ночью снег, слабая метель. На дорогах сохранится гололедица, местами снежные заносы.