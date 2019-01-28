Рязанец через суд потребовал запретить строительство офисного здания около цирка. Предварительное заседание по делу прошло в понедельник, 28 января.
Владелец дома № 14 на улице Николодворянской 1827 года постройки Константин Дагаргулия считает, что строительство трехэтажного офиса по соседству ведется незаконно, так как администрация не должна была выдавать
По словам адвоката заявителя, участок № 16 на улице Николодворянской площадью 982 кв метра находится в зоне застройки исторического ядра города, поэтому по градостроительным нормам площадь застройки не должна превышать 835 кв метров, а застройщику ООО «Грант» выдали разрешение на возведение офиса площадью 2428 кв метров.
Заявитель отметил, что строящееся здание по сути займет полностью участок № 16 на улице Николодворянской и из-за этого дом № 14, который является объектом культурного наследия, затеряется на фоне масштабной застройки.
В свою очередь администрация предоставила в суд документы, согласно которым Константин Дагаргулия в 2013 давал согласие на включение его участка в
Кроме того, представитель мэрии отметил, что участок № 14 при застройке не участвует, также по нему не проходят проезды и коммуникации.
В качестве заинтересованных лиц в деле участвуют Госинспекция по охране культурного наследия Рязанской области и застройщик ООО «Грант».
Последний рассказал, что на участке намерены построить трехэтажное офисное здание с подземной парковкой.
Следующее заседание назначили на 6 февраля.