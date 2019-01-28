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13:44, 28 января 2019 789
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Рязанец через суд потребовал запретить строительство офисного здания около цирка 2

Рязанец через суд потребовал запретить строительство офисного здания около цирка

Рязанец через суд потребовал запретить строительство офисного здания около цирка. Предварительное заседание по делу прошло в понедельник, 28 января.

Владелец дома № 14 на улице Николодворянской 1827 года постройки Константин Дагаргулия считает, что строительство трехэтажного офиса по соседству ведется незаконно, так как администрация не должна была выдавать разрешение на возведение здания.

По словам адвоката заявителя, участок № 16 на улице Николодворянской площадью 982 кв метра находится в зоне застройки исторического ядра города, поэтому по градостроительным нормам площадь застройки не должна превышать 835 кв метров, а застройщику ООО «Грант» выдали разрешение на возведение офиса площадью 2428 кв метров.

Заявитель отметил, что строящееся здание по сути займет полностью участок № 16 на улице Николодворянской и из-за этого дом № 14, который является объектом культурного наследия, затеряется на фоне масштабной застройки.

В свою очередь администрация предоставила в суд документы, согласно которым Константин Дагаргулия в 2013 давал согласие на включение его участка в проект развития застроенных территорий. После этого аукцион выиграла компания ООО «Грант», которая расселила старый дом, снесла его, получила разрешение на строительство и провела археологические исследования.

Кроме того, представитель мэрии отметил, что участок № 14 при застройке не участвует, также по нему не проходят проезды и коммуникации.

В качестве заинтересованных лиц в деле участвуют Госинспекция по охране культурного наследия Рязанской области и застройщик ООО «Грант».

Последний рассказал, что на участке намерены построить трехэтажное офисное здание с подземной парковкой.

Следующее заседание назначили на 6 февраля.


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