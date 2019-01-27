Рязанский сенатор удалил пост с вызовом украинского депутата на дуэль

Рязанский сенатор Игорь Морозов удалил пост с вызовом на дуэль депутата Верховной рады Украины Борислава Березу на своей
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Также политик отметил, что ждет своего оппонента «в пятницу, 1 февраля, в 12:00, возле центрального входа Верховной Рады по адресу: Киев, улица Михайла Грушевского 5».
«Там разберемся. Может вожжами отвоспитываю его, а может оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь. Если это животное не явится, то подтвердит, что нет чести ни у него, ни у всех их шоблы. А этот недополковник будет считаться балаболом. Хотя о какой чести идет речь, когда мы говорим о российском клоуне?», — дополнил Береза.
Напомним, рязанский сенатор