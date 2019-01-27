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14:26, 27 января 2019 1 586
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Рязанский сенатор удалил пост с вызовом украинского депутата на дуэль

Рязанский сенатор удалил пост с вызовом украинского депутата на дуэль

Рязанский сенатор Игорь Морозов удалил пост с вызовом на дуэль депутата Верховной рады Украины Борислава Березу на своей странице в Facebook.

Украинец отреагировал на это и разместил у себя в аккаунте ответный комментарий. Он сказал, что Морозов «то ли испугался, то ли протрезвел. И затаился, делая вид, что это не он».

Также политик отметил, что ждет своего оппонента «в пятницу, 1 февраля, в 12:00, возле центрального входа Верховной Рады по адресу: Киев, улица Михайла Грушевского 5».

«Там разберемся. Может вожжами отвоспитываю его, а может оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь. Если это животное не явится, то подтвердит, что нет чести ни у него, ни у всех их шоблы. А этот недополковник будет считаться балаболом. Хотя о какой чести идет речь, когда мы говорим о российском клоуне?», — дополнил Береза.

Напомним, рязанский сенатор вызвал депутата на дуэль после инцидента с российской журналисткой. Позже украинец отреагировал на его предложение.


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