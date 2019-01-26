Синоптики спрогнозировали рекордный за последние 70 лет снегопад в Москве, который выпал в эту субботу, 26 января, передает
По информации источника, последний рекорд таких осадков для 26 января установили в 1999 году. Он составил 9,1 миллиметров.
По прогнозу синоптиков, в субботу днем в Москве выпадет как минимум 8 миллиметров осадков, вероятность погодных условий оценивается в 99%.
В городе из-за метели и усиления ветра до 17 метров в секунду объявили «желтый» уровень опасности.
Напомним, в Рязанской области
МЧС
Кроме того, автоинспекторы