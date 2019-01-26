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14:45, 26 января 2019 818
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Синоптики спрогнозировали рекордный за последние 70 лет снегопад в Москве

Синоптики спрогнозировали рекордный за последние 70 лет снегопад в Москве

Фото: Pixabay.com

Синоптики спрогнозировали рекордный за последние 70 лет снегопад в Москве, который выпал в эту субботу, 26 января, передает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.

По информации источника, последний рекорд таких осадков для 26 января установили в 1999 году. Он составил 9,1 миллиметров.

По прогнозу синоптиков, в субботу днем в Москве выпадет как минимум 8 миллиметров осадков, вероятность погодных условий оценивается в 99%.

В городе из-за метели и усиления ветра до 17 метров в секунду объявили «желтый» уровень опасности.

Напомним, в Рязанской области ожидается сильная метель в выходные.

МЧС объявило метеопредупреждение. Все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Кроме того, автоинспекторы призвали рязанцев быть внимательнее на дорогах


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