Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:58, 26 января 2019 108
 0    0

Появилось видео с места взрыва в кафе в Саратовской области

Появилось видео с места взрыва в кафе в Саратовской области

Появилось видео с места взрыва в кафе в Саратовской области. Ролик опубликовал «Пятый канал».

По информации «Интерфакса», после взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые Горы в больницу обратились 35 человек. Состояние шести пострадавших врачи оценили как средне-тяжелое.

Напомним, взрыв в кафе прогремел во время свадьбы. Ранее сообщалось о 40 пострадавших.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:58, 26 января 2019
Появилось видео с места взрыва в кафе в Саратовской области
18:07, 26 января 2019
В саратовском кафе во время свадьбы прогремел взрыв
14:58, 26 января 2019
Умер Мишель Легран
14:03, 26 января 2019
В Подмосковье в четырех ДТП столкнулись около 60 автомобилей. Видео
13:29, 26 января 2019
В Рязани эвакуировали ТЦ «Барс на Московском»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Надежность в любой ситуации. Руководитель ГК «ЕДИНСТВО» рассказал о скорых переменах на региональном рынке жилья

Надежность в любой ситуации. Руководитель ГК «ЕДИНСТВО» рассказал о скорых переменах на региональном рынке жилья

С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 780
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 482
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 533
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
20:18, 18 января 2019 18 910
Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии
16:20, 13 января 2019 18 814
Рязанцы продегустировали пирожки и выбрали лучшие. Фото
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум