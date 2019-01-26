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10:46, 26 января 2019 2 203
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Автоинспекторы призвали рязанцев быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Автоинспекторы призвали рязанцев быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Фото: Pixabay.com

Автоинспекторы призвали рязанцев быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», — рассказали полицейские.

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления госавтоинспекция порекомендовала водителям внимательнее относиться к своему самочувствию.

«Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта», — посоветовали в пресс-службе.


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

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Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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