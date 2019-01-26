Автоинспекторы призвали рязанцев быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Автоинспекторы призвали рязанцев быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. Об этом сообщила
«Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», — рассказали полицейские.
Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления госавтоинспекция порекомендовала водителям внимательнее относиться к своему самочувствию.
«Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта», — посоветовали в пресс-службе.