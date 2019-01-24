В столкновении «пятерки» и «Рено» в Александро-Невском районе погибли два человека

В столкновении «пятерки» и Renault Sandero в Александро-Невском районе погибли два человека. Об этом сообщила
ДТП произошло около 13:10 на 130-м километре дороги «Рязань-Ряжск» в Александро-Невском районе.
По предварительным данным, водитель «пятерки» не справился с управлением и столкнулся с Renault Sandero.
Водитель и пассажир отечественного легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП.
Водителя Renault с травмами доставили в больницу.
На месте ДТП работает полиция, обстоятельства уточняются.