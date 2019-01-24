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15:20, 24 января 2019 894
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В столкновении «пятерки» и «Рено» в Александро-Невском районе погибли два человека

В столкновении «пятерки» и «Рено» в Александро-Невском районе погибли два человека

В столкновении «пятерки» и Renault Sandero в Александро-Невском районе погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 13:10 на 130-м километре дороги «Рязань-Ряжск» в Александро-Невском районе.

По предварительным данным, водитель «пятерки» не справился с управлением и столкнулся с Renault Sandero.

Водитель и пассажир отечественного легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП.

Водителя Renault с травмами доставили в больницу.

На месте ДТП работает полиция, обстоятельства уточняются.


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