В Балашихе произошел взрыв в многоэтажке. Об этом сообщил
По информации агенства, происшествие произошло послднем этаже 17-этажки в микрорайоне Янтарный.
В пресс-службе ГУ МЧС факт взрыва не подтвердили, сообщает «
Видео
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В Балашихе произошел взрыв в многоэтажке. Об этом сообщил
По информации агенства, происшествие произошло послднем этаже 17-этажки в микрорайоне Янтарный.
В пресс-службе ГУ МЧС факт взрыва не подтвердили, сообщает «
Видео
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