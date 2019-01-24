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21:48, 24 января 2019 627
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В Балашихе произошел взрыв в многоэтажке — СМИ

В Балашихе произошел взрыв в многоэтажке — СМИ

В Балашихе произошел взрыв в многоэтажке. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на собственный источник.

По информации агенства, происшествие произошло послднем этаже 17-этажки в микрорайоне Янтарный.

В пресс-службе ГУ МЧС факт взрыва не подтвердили, сообщает «Интерфакс». В ведомстве отметили, что в доме произошел пожар.

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