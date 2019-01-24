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11:25, 24 января 2019 337
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Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене

Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене

Виктора Януковича признали виновным в госизмене. Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене. Решение Оболонского районного суда Киева в четверг, 24 января, передает РИА «Новости».

Суд признал обвиняемого виновным, «выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства». Янукович при этом категорически отрицает свою вину.

Прокуратура собиралась потребовать для экс-президента пожизненного заключения, но позднее обвинение попросило приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Дело бывшего главы Украины о госизмене начали рассматривать в конце июня 2017 года.

Фото «Википедии»


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

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Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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