Виктора Януковича признали виновным в госизмене. Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене. Решение Оболонского районного суда Киева в четверг, 24 января, передает РИА «
Суд признал обвиняемого виновным, «выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства». Янукович при этом категорически отрицает свою вину.
Прокуратура собиралась потребовать для экс-президента пожизненного заключения, но позднее обвинение попросило приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.
Дело бывшего главы Украины о госизмене начали рассматривать в конце июня 2017 года.
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