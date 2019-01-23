Плотный обед и шарф. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения

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Специалисты отметили, что к обморожениям могут привести тесная и влажная одежда или обувь, переутомление, голод, длительное неподвижное положение, а также ослабление организма от болезни.
Прежде всего сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали избегать употребления алкоголя — спиртное вызывает потерю тепла, создавая иллюзию согревания. Кроме того, пьяный человек может не заметить первых признаков обморожения.
Курить на морозе также не стоит, это уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.
Одежду лучше носить свободную и одеваться многослойно, а также не забывать про варежки, шапку и шарф, которым можно закрыть подбородок и щеки.
Не следует долго находиться на ветру и разуваться на морозе, так как ноги могут распухнуть и надеть обувь не получится.
Также специалисты отметили важность плотного обеда — еда даст дополнительную энергию.