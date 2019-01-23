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9:46, 23 января 2019 249
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Плотный обед и шарф. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения

Плотный обед и шарф. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения при минусовой температуре на улице. Для этого во время прогулок и работе на воздухе необходимо соблюдать некоторые правила.

Специалисты отметили, что к обморожениям могут привести тесная и влажная одежда или обувь, переутомление, голод, длительное неподвижное положение, а также ослабление организма от болезни.

Прежде всего сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали избегать употребления алкоголя — спиртное вызывает потерю тепла, создавая иллюзию согревания. Кроме того, пьяный человек может не заметить первых признаков обморожения.

Курить на морозе также не стоит, это уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.

Одежду лучше носить свободную и одеваться многослойно, а также не забывать про варежки, шапку и шарф, которым можно закрыть подбородок и щеки.

Не следует долго находиться на ветру и разуваться на морозе, так как ноги могут распухнуть и надеть обувь не получится.

Также специалисты отметили важность плотного обеда — еда даст дополнительную энергию.


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