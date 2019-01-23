Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках школьников

Детский омбудсмен Кузбасса Дмитрий Кислицын заявил о голодных обмороках школьников. По словам уполномоченного по правам ребенка, к нему с жалобами на «социальное расслоение» обратились учителя, передает «
«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться, — заявил Кислицын. — (У родителей — прим. ред.) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком».
Омбудсмен отметил, что голодают ученики сельских школ и дети, которых привозят на учебу из поселков.
Кислицын утверждает, что проблему решают благотворители. Сейчас они оплачивают питание 11 учеников одной из школ Кемеровского района.
После заявлений омбудсмена губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить школы.