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14:57, 22 января 2019 237
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Виновник внештатной ситуации на борту самолета «Сургут-Москва» был пьян

Виновник внештатной ситуации на борту самолета «Сургут-Москва» был пьян

Фото: Pixabay.com

Виновник внештатной ситуации на борту самолета «Сургут-Москва» был пьян. 41-летний Павел потребовал направить самолет в Афганистан, передает РИА «Новости».

Лайнер развернулся в районе Югорска и полетел в сторону Ханты-Мансийска. Нарушителя задержали. Оружия у него не было.

По данным «Интерфакса», на подъезде к аэропорту дежурит не менее десятка экипажей полиции.


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