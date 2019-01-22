Виновник внештатной ситуации на борту самолета «Сургут-Москва» был пьян. 41-летний Павел
Лайнер развернулся в районе Югорска и полетел в сторону Ханты-Мансийска. Нарушителя задержали. Оружия у него не было.
По данным «
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Фото: Pixabay.com
Виновник внештатной ситуации на борту самолета «Сургут-Москва» был пьян. 41-летний Павел
Лайнер развернулся в районе Югорска и полетел в сторону Ханты-Мансийска. Нарушителя задержали. Оружия у него не было.
По данным «
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