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21:08, 22 января 2019 222
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В сети рассказали о съемках нового фильма Быкова «Завод»

В сети рассказали о съемках нового фильма Быкова «Завод»

В сети рассказали о съемках нового фильма Юрия Быкова «Завод». Соответствующий пост опубликовали в группе режиссера в соцсети «ВКонтакте».

«Подходящее здание для съемок фильма „Завод“ искали по всей стране. Это время, как позже оказалось, было потрачено не зря», — говорится в сообщении. В итоге команда выбрала завод железобетонных изделий в Москве.

Отмечается, что днем он «жил своей жизнью», а ночью превращался в съемочную площадку. В массовке поучаствовали рабочие завода — от директора до рядового электрика: все активно помогали съемке.

Несколько смен режиссер с коллегами провел за мониторами в темном ледяном помещении, куда обычно сливают бетон. «Но такие сложности, по словам самого Быкова, только на пользу делу. Дождь и холод сбрасывают „шелуху“ с актеров, ночные съемки на пределе возможностей сближают артиста с его персонажем», — отметили в сообщении.

Напомним, некоторые сцены фильма «Завод» снимали в Новомичуринске Рязанской области, откуда режиссер родом. До этого там же снимали картины «Жить» и «Майор».

Картина выйдет в российский прокат 7 февраля.


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