В рязанских шпротах нашли превышение опасного канцерогена

В шпротах рязанского производителя нашли превышение предельно допустимой концентрации бензпирена. Об этом
Бензпирен (C20H12) относится к соединениям первого класса опасности.
«Бензпирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое и гематотоксическое действие. Данное вещество опасно для человека даже в малой концентрации, поскольку обладает свойством накапливаться в организме», — уточнили специалисты.
Они отметили, что бензпирен может содержаться в любой пище, приготовленной при контакте с горячими продуктами сгорания топлива (шашлык, шпроты, копчености).