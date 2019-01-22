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9:42, 22 января 2019 544
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В рязанских шпротах нашли превышение опасного канцерогена

В рязанских шпротах нашли превышение опасного канцерогена

Фото: Pixabay.com

В шпротах рязанского производителя нашли превышение предельно допустимой концентрации бензпирена. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Бензпирен (C20H12) относится к соединениям первого класса опасности.

«Бензпирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое и гематотоксическое действие. Данное вещество опасно для человека даже в малой концентрации, поскольку обладает свойством накапливаться в организме», — уточнили специалисты.

Они отметили, что бензпирен может содержаться в любой пище, приготовленной при контакте с горячими продуктами сгорания топлива (шашлык, шпроты, копчености).


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