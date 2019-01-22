В Рязани ямочный ремонт начнут делать патчером

В Рязани с 2019 года ямочный ремонт начнут делать патчером. Об этом RZN.info сообщил директор Дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов.
По его словам, в учреждении появился КамАЗ с установкой Patcher.
«Машина способна заменить сразу пять бригад из пяти человек, а также несколько видов техники (фреза, выдуватель и прочее)», — отметил Шестопалов.
Сейчас обучают операторов, которые будут работать на машине. Техника должна выйти на улицы Рязани уже весной.
Напомним, струйную технологию ямочного ремонта