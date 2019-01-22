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15:07, 22 января 2019 2 252
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В Рязани ямочный ремонт начнут делать патчером

В Рязани ямочный ремонт начнут делать патчером

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани с 2019 года ямочный ремонт начнут делать патчером. Об этом RZN.info сообщил директор Дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов.

По его словам, в учреждении появился КамАЗ с установкой Patcher.

«Машина способна заменить сразу пять бригад из пяти человек, а также несколько видов техники (фреза, выдуватель и прочее)», — отметил Шестопалов.

Сейчас обучают операторов, которые будут работать на машине. Техника должна выйти на улицы Рязани уже весной.

Напомним, струйную технологию ямочного ремонта представляли в Рязани весной 2017 года.


© RZN.info

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