Пользователи УмКи смогут пополнить «электронные кошельки» в почтовых отделениях

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
во всех точках присутствия ПАО «Сбербанк», а также через Сбербанк-онлайн;
на сайте картаумка. рф;
в ООО «Городские платежи»;
в городских киосках по продаже проездных билетов.
Рязанцы могут купить карту, брелок или браслет УмКи с тарифом «Электронный кошелек» в 60 киосках «Роспечати», пяти «Киосках по продаже проездных билетов» или в двух точках ООО «Городские платежи», а бесконтактную УмКА-карту «Городская» с тарифом «Электронный кошелек» теперь можно получить еще и в любом из 27 отделений Почты России.