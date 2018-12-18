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15:49, 18 декабря 2018 3 701

«Сбербанк» запустил новые сервисы оплаты транспортных карт УмКА в Рязани

«Сбербанк» запустил новые сервисы оплаты транспортных карт УмКА в Рязани

В начале декабря рязанское отделение «Сбербанка» и ООО «Ресурсы Партнеров Рязань» обсудили итоги совместного проекта по оплате проезда в городском общественном транспорте УмКА-носителями и бесконтактными банковскими картами.

На встрече заместитель управляющего рязанским отделением Татьяна Секретарева и генеральный директор ООО «Ресурсы Партнеров Рязань» Елена Захарова рассказали об инновациях, внедренных в рамках проекта в 2018 году, а также об идеях, реализация которых запланирована на 2019 год.

Татьяна Секретарева рассказала, что оплата проезда в общественном транспорте безналичным способом набирает популярность у горожан, поэтому «Сбербанк» внедряет новые сервисы по транспортному проекту.

«За последние четыре месяца резко возросло количество операций по оплате в транспорте банковскими картами. В ноябре мы вышли на рекордные цифры и закрыли месяц с показателем в 120 тысяч операций оплаты проезда по картам. Заметить банковскую карту на карту с бесконтактной технологией можно бесплатно в любом офисе Сбербанка», — отметила заместитель управляющего рязанским отделением.

В конце ноября «Сбербанк» запустил услугу «Автоплатеж». С ее помощью клиент может настроить ежемесячное пополнение транспортного носителя с банковского счета в установленную им дату и на необходимую сумму. В банке отметили, что подключить услугу можно с одного счета для оплаты сразу нескольких транспортных носителей.

«За первые три дня работы в день мы подключили по 170-180 платежей», — рассказала Татьяна Секретарева.

Подключить услугу можно в личном кабинете «Сбербанк-онлайн» или в любом отделении банка.

На данный момент оплатить проезд в общественном транспорте можно бесконтактными банковскими картами Мир, Visa и Master Card, смартфонами с технологией NFC, любыми УмКА-носителями (карта, браслет, брелок), в том числе носителями УмКА «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек».

Пополнить «Электронный кошелей» можно через «Сбербанк». «Как правило, этой услугой пользуются люди, которые опасаются передавать для оплаты в транспорте свою банковскую карту или боятся ее потерять, — рассказала Елена Захарова. — Есть ограничение по сумме, которая может находиться на электронном кошельке, — не более трех тысяч рублей».

В 2019 году планируется запуск дополнительных носителей для оплаты проезда. В частности, появятся платежные кольца и стикеры.

Елена Захарова рассказала, что сейчас ведутся работы по разработки приложения УмКА для смартфонов. Предполагается, что в нем пользователь сможет просматривать статистику поездок, проводить ряд операций со своим транспортным носителем.

«Также сейчас мы запустили адаптивную версию сайта. Думаю, тем, кто заходит на сайт чаще через мобильные устройства, это делать стало удобней», — пояснила генеральный директор ООО «Ресурсы Партнеров Рязань».

В заключение заместитель управляющего рязанским отделением Татьяна Секретарева рассказала, что в будущем банк намерен внедрить технологию оплаты товаров и услуг по QR-кодам: «В том числе это даст возможность оплаты транспортных карт. Это будущее, которое можно внедрить в торговлю и заменить платежные терминалы оплатой с телефона, и мы хотели бы реализовать этот пилотный проект в Рязани совместно с УмКой».


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