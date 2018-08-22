Пользователи УмКи смогут пополнить «электронные кошельки» через «Почта Банк»

Пользователи УмКи смогут пополнить карты, брелоки и браслеты в банкоматах и через мобильное приложение «Почта Банка». Об этом сообщил
При пополнении по тарифу «Электронный проездной» до 15 числа, средства будут зачислены в счет оплаты текущего месяца, после — на следующий период.
Носитель можно пополнить на сумму до трех тысяч рублей.
Пополнить любые транспортные носители УмКА в городе Рязани можно в банкоматах «Почта Банка» по адресам:
- улица Свободы, дома №№14-16;
- улица Гагарина, дом №40;
- Первомайский проспект, дом №23/7;
- улица Ленина, дом №12;
- улица Новоселов, дом №17;
- улица Бронная, дом №13, в отделении «Почты России»;
- улица Крупской, дом №19/1, в отделении «Почты России»;
- улица Почтовая, дом №49, в отделении «Почты России»;
- улица Есенина, дом №37/2, в отделении «Почты России»;
- улица Есенина, дом №112, в отделении «Почты России»;
- улица Гоголя, дом №44, в отделении «Почты России»;
- улица Грибоедова, дом №3, в отделении «Почты России»;
- улица Станкозаводская, дом №27, в отделении «Почты России»;
- улица Новоселов, дом №31, в отделении «Почты России»;
- улица Новоселов, дом №5, в отделении «Почты России»;
- улица Первомайский проспект, дом №45, в отделении «Почты России»;
- улица Дзержинского, дом №60 корпус 2, в отделении «Почты России»;
- улица Сельских строителей, дом №4 корпус 1, в отделении «Почты России».