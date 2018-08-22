Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:31, 22 августа 2018 168
 0    0

Пользователи УмКи смогут пополнить «электронные кошельки» через «Почта Банк»

Пользователи УмКи смогут пополнить «электронные кошельки» через «Почта Банк»

Пользователи УмКи смогут пополнить карты, брелоки и браслеты в банкоматах и через мобильное приложение «Почта Банка». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

При пополнении по тарифу «Электронный проездной» до 15 числа, средства будут зачислены в счет оплаты текущего месяца, после — на следующий период.

Носитель можно пополнить на сумму до трех тысяч рублей.

Пополнить любые транспортные носители УмКА в городе Рязани можно в банкоматах «Почта Банка» по адресам:

  • улица Свободы, дома №№14-16;
  • улица Гагарина, дом №40;
  • Первомайский проспект, дом №23/7;
  • улица Ленина, дом №12;
  • улица Новоселов, дом №17;
  • улица Бронная, дом №13, в отделении «Почты России»;
  • улица Крупской, дом №19/1, в отделении «Почты России»;
  • улица Почтовая, дом №49, в отделении «Почты России»;
  • улица Есенина, дом №37/2, в отделении «Почты России»;
  • улица Есенина, дом №112, в отделении «Почты России»;
  • улица Гоголя, дом №44, в отделении «Почты России»;
  • улица Грибоедова, дом №3, в отделении «Почты России»;
  • улица Станкозаводская, дом №27, в отделении «Почты России»;
  • улица Новоселов, дом №31, в отделении «Почты России»;
  • улица Новоселов, дом №5, в отделении «Почты России»;
  • улица Первомайский проспект, дом №45, в отделении «Почты России»;
  • улица Дзержинского, дом №60 корпус 2, в отделении «Почты России»;
  • улица Сельских строителей, дом №4 корпус 1, в отделении «Почты России».

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:31, 22 августа 2018
Пользователи УмКи смогут пополнить «электронные кошельки» через «Почта Банк»
18:46, 22 августа 2018
Улицу Пожалостина перекроют еще на четыре дня
18:04, 22 августа 2018
Улицу Сенную перекроют на три дня
17:57, 22 августа 2018
В центре Рязани на два дня перекроют движение на одной из улиц
16:49, 22 августа 2018
Филиал «Рязаньэнерго» восстановил поврежденное непогодой электроснабжение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 142
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 25 099
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 997
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 445
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 769
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум