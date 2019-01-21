В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу салона микрозаймов. Видео

В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу салона микрозаймов. Об этом сообщила
Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница 1968 года рождения.
«По версии оперативников, женщина, нуждаясь в денежных средствах, решила таким образом поправить свое материальное положение», — рассказали в полиции.
Потерпевшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Калужской области