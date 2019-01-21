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15:41, 21 января 2019 287
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В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу салона микрозаймов. Видео

В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу салона микрозаймов. Видео

В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу салона микрозаймов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница 1968 года рождения.

«По версии оперативников, женщина, нуждаясь в денежных средствах, решила таким образом поправить свое материальное положение», — рассказали в полиции.

Потерпевшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Калужской области


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