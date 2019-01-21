Рязанцы пожаловались на каждый второй капремонт в регионе в 2018 году. Об этом в понедельник, 21 января, сообщила гендиректор рязанского фонда капремонта Марина Бондарева на заседании комитета гордумы.
По ее словам, всего от жильцов поступило 357 обращений, из которых 228 касались работ текущего года, а 129 — прошлых лет.
Чаще всего претензии поступали на качество работ, залитие квартир, нарушение сроков выполнения работ.
Бондарева отметила, что все замечания устраняются в процессе капремонта.
Всего за 2018 года в Рязанской области провели 526 видов работ в 311 многоквартирных домах. Собираемость взносов за капремонт составила 87,1%.
Напомним, в 2019 году в регионе