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12:41, 21 января 2019 2 714
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Рязанцы пожаловались на каждый второй капремонт в регионе

Рязанцы пожаловались на каждый второй капремонт в регионе

Рязанцы пожаловались на каждый второй капремонт в регионе в 2018 году. Об этом в понедельник, 21 января, сообщила гендиректор рязанского фонда капремонта Марина Бондарева на заседании комитета гордумы.

По ее словам, всего от жильцов поступило 357 обращений, из которых 228 касались работ текущего года, а 129 — прошлых лет.

Чаще всего претензии поступали на качество работ, залитие квартир, нарушение сроков выполнения работ.

Бондарева отметила, что все замечания устраняются в процессе капремонта.

Всего за 2018 года в Рязанской области провели 526 видов работ в 311 многоквартирных домах. Собираемость взносов за капремонт составила 87,1%.

Напомним, в 2019 году в регионе выросла плата за капремонт с 8,02 рубля до 11,65 рубля за квадратный метр.


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