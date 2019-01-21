Любимов поручил закупить 30 снегоуборочных машин

Николай Любимов поручил закупить для Рязани 30 снегоуборочных машин. Об этом
В понедельник, 21 января, губернатор обсудил уборку города с зампредами правительства, руководителям профильных ведомств, и.о. главы администрации Рязани. По словам Любимова, качество уборки снега, наледи и сосулек вызывает «много справедливой критики». Он предложил решать проблему за счет наличия малогабаритной специализированной техники для управляющих компаний.
«Жители города ждут от нас, власти, позитивных изменений, — отметил он. — Помимо приобретения спецтехники, контроля за деятельностью управляющих компаний, который есть и будет продолжен, нам нужна система, которая поможет не допускать такой ситуации в будущем».
Глава региона также распорядился предусмотреть дополнительное финансирование на благоустройство города к следующему зимнему сезону. Напомним, в 2020 году Рязань
Напомним, на следующей неделе на улицы Рязани