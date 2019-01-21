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19:57, 21 января 2019 1 326
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Любимов поручил закупить 30 снегоуборочных машин

Любимов поручил закупить 30 снегоуборочных машин

Фото: Администрация Рязани

Николай Любимов поручил закупить для Рязани 30 снегоуборочных машин. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 21 января, губернатор обсудил уборку города с зампредами правительства, руководителям профильных ведомств, и.о. главы администрации Рязани. По словам Любимова, качество уборки снега, наледи и сосулек вызывает «много справедливой критики». Он предложил решать проблему за счет наличия малогабаритной специализированной техники для управляющих компаний.

«Жители города ждут от нас, власти, позитивных изменений, — отметил он. — Помимо приобретения спецтехники, контроля за деятельностью управляющих компаний, который есть и будет продолжен, нам нужна система, которая поможет не допускать такой ситуации в будущем».

Глава региона также распорядился предусмотреть дополнительное финансирование на благоустройство города к следующему зимнему сезону. Напомним, в 2020 году Рязань станет новогодней столицей России.

Напомним, на следующей неделе на улицы Рязани выйдет 13 единиц техники за 60 миллионов рублей.


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