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18:30, 20 января 2019 309
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Рязанского путешественника покажут в передаче «Письма из провинции» на телеканале «Культура»

Рязанского путешественника покажут в передаче «Письма из провинции» на телеканале «Культура»

Виктора Атласова покажут в передаче «Письма из провинции» на телеканале «Культура». Съемки с его участием прошли в пятницу, 18 января, сообщили в в Рязанском музее путешественников.

Создателей телепроекта заинтересовало уникальное, полностью автономное путешествие, которое Атласов совершает в рамках многопланового проекта «Полярная Россия», начиная с 2015 года.

«Рязанец стремится без какой-либо технической поддержки преодолеть путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Каждый этап он проходит в одиночку, запас продуктов несет с собой, из средств передвижения у него только надувная весельная лодка», — рассказали представители.

Напомним, в прошлом году задачей путешественника было преодолеть расстояние протяженностью в 2300 километров от Норильска до устья реки Лены. Выполнить задуманное Атласову Ивановичу не удалось из-за сложных погодных условий, но в 2019 году он твердо намерен замкнуть маршрут.

Передачу с участием рязанца покажут в начале марта.


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