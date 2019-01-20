Рязанского путешественника покажут в передаче «Письма из провинции» на телеканале «Культура»

Виктора Атласова покажут в передаче «Письма из провинции» на телеканале «Культура». Съемки с его участием прошли в пятницу, 18 января, сообщили в в Рязанском музее путешественников.
Создателей телепроекта заинтересовало уникальное, полностью автономное путешествие, которое Атласов совершает в рамках многопланового проекта «Полярная Россия», начиная с 2015 года.
«Рязанец стремится без какой-либо технической поддержки преодолеть путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Каждый этап он проходит в одиночку, запас продуктов несет с собой, из средств передвижения у него только надувная весельная лодка», — рассказали представители.
Напомним, в прошлом году
Передачу с участием рязанца покажут в начале марта.