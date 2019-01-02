В РПЦ предложили вместе с «Иронией судьбы» отменить Новый год

В русской православной церкви предложили отменить празднование Нового года в том виде, в котором оно происходит в России. Об этом сообщил
Протоиерей Всеволод Чаплин поддержал рязанского и михайловского митрополита Марка, который раскритиковал фильм «Ирония судьбы, или с Легким паром».
На своей странице в Facebook Чаплин написал, что «Церковь думает так, как владыка Марк,
«Я считаю этот праздник совершенно ложным. Он наполнен безвкусицей, попсовым, абсолютно пустым развлекательным контентом. С начала 80-х годов я отказывался принимать псевдокультуру этого „праздничка“, и думаю, что и господин Легойда, когда он издавал в США журнал Death to the World, тоже придерживался примерно таких же взглядов. Не понимаю, почему он их поменял», — заявил отец Всеволод.
По словам протоиерея, «этот праздник омерзителен», потому что для очень многих людей Новый год является «поводом для пьянства и обжорства».
Напомним, накануне Нового года митрополит