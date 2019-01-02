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20:05, 2 января 2019 3 128
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В РПЦ предложили вместе с «Иронией судьбы» отменить Новый год 3

В РПЦ предложили вместе с «Иронией судьбы» отменить Новый год

Фото: Ru.wikipedia.org

В русской православной церкви предложили отменить празднование Нового года в том виде, в котором оно происходит в России. Об этом сообщил портал «Федеральное агентство новостей».

Протоиерей Всеволод Чаплин поддержал рязанского и михайловского митрополита Марка, который раскритиковал фильм «Ирония судьбы, или с Легким паром».

На своей странице в Facebook Чаплин написал, что «Церковь думает так, как владыка Марк, а не как Владимир Легойда», решивший защитить «Иронию судьбы».

«Я считаю этот праздник совершенно ложным. Он наполнен безвкусицей, попсовым, абсолютно пустым развлекательным контентом. С начала 80-х годов я отказывался принимать псевдокультуру этого „праздничка“, и думаю, что и господин Легойда, когда он издавал в США журнал Death to the World, тоже придерживался примерно таких же взглядов. Не понимаю, почему он их поменял», — заявил отец Всеволод.

По словам протоиерея, «этот праздник омерзителен», потому что для очень многих людей Новый год является «поводом для пьянства и обжорства».

Напомним, накануне Нового года митрополит Марк cказал, что фильм «Ирония судьбы», который традиционно показывают российским телезрителям 31 декабря, «противоречит христианским ценностям» и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».


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