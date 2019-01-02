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11:55, 2 января 2019 4 352
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В центре Рязани пьяные подростки избили сверстника

В центре Рязани пьяные подростки избили сверстника

Во вторник, 1 января, в центре Рязани избили 15-летнего подростка. Об этом сообщила Зулайхо Кадирова на странице в Facebook.

По словам женщины, ее сын шел домой из гостей, в 18:30 на перекрестке улиц Есенина и Садовой на него напали трое пьяных несовершеннолетних со спиртным в руках.

«Окружили и стали предъявлять претензии, почему в их районе ходят без спроса. Первый хулиган хотел нанести удар по лицу, но мой сын отвернулся и разбил нос нападавшему. Второй набросился с бутылкой, но его ждала такая же участь, а вот третий запрыгнул сзади и свалил его на землю», — рассказала рязанка.

После этого, по ее словам, двое других пришли в себя и стали пинать его по голове.

«Спасибо женщине, которая проходила мимо. Она пригрозила, что вызовет полицию и хулиганы пошли дальше», — отметила она.

Кроме того, рязанка сообщила, что писать заявление не будет.

«В этот день таких происшествий было множество, да и женщину свидетельницу не найти. В итоге, у моего ребенка разбито лицо, выбит зуб и сломана кисть руки. Уважаемые родители будьте бдительны, следите и контролируйте своих детей», — подытожила Кадирова.


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