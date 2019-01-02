Бывший хоккеист и рязанец Олег Сапрыкин устроил разборки на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву. Об этом сообщил портал «
По словам источника, бывший игрок сборной России угрожал сотрудникам службы безопасности аэропорта Воронежа и полицейским, а также говорил, что «позвонит своим знакомым в Москву».
При этом, как рассказал персонал аэропорта, Сапрыкин «вел себя как настоящий хам».
Ранее стало известно, что бывший хоккеист СКА и ЦСКА злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводника. Из-за дебошира самолет, летевший в столицу, посадили в Воронеже. Против Сапрыкина возбудили дело об административном правонарушении.