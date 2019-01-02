Любимов предложил реконструировать аэропорт под Рязанью за миллион долларов

Рязанская область готова предложить сотрудничество китайским инвесторам по пяти направлениям, пишет РИА «
Первым направлением Николай Любимов назвал развитие транспортной и логистической инфраструктуры с учетом концепции «Один пояс — один путь» и развитие транспортного коридора «Запад — Восток».
Он предложил китайским инвесторам проект по реконструкции аэропорта «Протасово» стоимостью один миллиард долларов.
По словам губернатора, планируется строительство терминалов, расширение взлетно-посадочной полосы, строительство объектов инфраструктуры портового, железнодорожного, автомобильного сообщения.
Кроме того, Любимов предложил создать индустриальный парк в Пронском районе площадью свыше одной тысячи гектаров с локализацией производства товаров, экспортируемых из Китая в столичный регион, который граничит с Рязанской областью.
Третьим направлением глава региона назвал «объединение компетенций сторон» в производстве изделий из кожи.
«В Рязани находится одно из крупнейших в мире кожевенных предприятий — компания „Русская кожа“, производящая широкий ассортимент автомобильных, авиационных, мебельных, обувных и одежных кож. Кстати, собственник имеет свой завод и в Китае. В настоящее время он готов локализовать производства обуви, одежды и кожгалантереи в промышленном парке Городище», — пояснил Любимов.
Он добавил, что промышленный парк граничит с кожзаводом. Таким образом можно значительно сократить издержки, связанные с логистикой сырья и готовой продукции.
«Четвертое направление для китайских инвесторов — освоение совместного выпуска гражданской продукции сегмента электронного и оптического оборудования с учетом рязанских компетенций в этой области. И пятое направление — инвестиции в пищевую переработку молока, зерна, бобов сои с учетом близости внушительного рынка сбыта московской агломерации», — сказал губернатор.