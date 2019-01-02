Появились фото и видео с места, где «заложили бомбу» в Сасовском районе

Появились фото и видео из Сасовского района, где «заложили
Также он сообщил, что в полицию позвонили два местных жителя. Они сидели в гараже и пили.
«Звонок поступил в восемь вечера где-то. Они сказали что в Сотницынском клубе заложена F1. Потом пришли в ДК, чтобы посмотреть на людей, которых уже вывели спецслужбы», — рассказал он.
По информации рязанца, на место приехали две кареты скорой помощи, четыре полицейских и два пожарных автомобиля.
Кроме того, он отметил, что никакой «бомбы» не нашли.
Официальной информации о произошедшем пока нет.