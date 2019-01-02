Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:11, 2 января 2019 1 833
 0    0

Появились фото и видео с места, где «заложили бомбу» в Сасовском районе

Появились фото и видео с места, где «заложили бомбу» в Сасовском районе

Появились фото и видео из Сасовского района, где «заложили бомбу». Их отправил в редакцию RZN.info очевидец.

Также он сообщил, что в полицию позвонили два местных жителя. Они сидели в гараже и пили.

«Звонок поступил в восемь вечера где-то. Они сказали что в Сотницынском клубе заложена F1. Потом пришли в ДК, чтобы посмотреть на людей, которых уже вывели спецслужбы», — рассказал он.

По информации рязанца, на место приехали две кареты скорой помощи, четыре полицейских и два пожарных автомобиля.

Кроме того, он отметил, что никакой «бомбы» не нашли.

Официальной информации о произошедшем пока нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:11, 2 января 2019
Родители избитого в центре Рязани мальчика написали заявление в полицию
16:40, 2 января 2019
Телефонный мошенник из Рязани обманул интернет-покупателя на 12 тысяч
16:11, 2 января 2019
Появились фото и видео с места, где «заложили бомбу» в Сасовском районе
15:05, 2 января 2019
В Спасском районе загорелся мусор
14:50, 2 января 2019
Число жертв в Магнитогорске возросло до 20 человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 30 513
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 13
12:44, 30 декабря 2018 28 693
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 23 761
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
12:15, 30 декабря 2018 20 654
«Рязанские казусы». В сети появился аудиогид по городу 1
10:06, 1 января 2019 19 647
Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина. Фото 1
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум