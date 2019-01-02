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17:58, 2 января 2019 1 847
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Кино, спектакль или каток. Чем разнообразить новогодние каникулы в Рязани? 1

Кино, спектакль или каток. Чем разнообразить новогодние каникулы в Рязани?

Новогодние праздники — это не только широкие застолья, просмотр по телевизору «Иронии судьбы» или «Голубого огонька». Это время, которое можно посвятить, как минимум, встречам с друзьями и прогулкам на свежем воздухе.

А можно оценить киноновинки, сходить с детьми или родителями на спектакль, окунуться с головой в активный отдых на лыжной базе или аквапарке. RZN.info подготовил для рязанцев и гостей города список мест, которые будут работать в новогодние праздники. Итак, куда сходить:

В рязанские кинотеатры. Благо, в городе их предостаточно:

  • «Кинолюкс», ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а;
  • «Малина», ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15а;
  • «Киномакс IMAX», ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
  • «Пять звезд», ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, дом №65а;
  • «Формула кино», ТРЦ «Виктория плаза», Первомайский проспект, дом №70, корпус 1;
  • «Люксор», ТЦ «Круиз», улица Есенина, дом №2Е.

В новогодние праздники взрослые кинолюбители смогут оценить новинки «Бамблби», «Елки последние», «Полицейский с рублевки: новогодний беспредел», «Т-34» и «Хроники хищных городов». Для маленьких рязанцев покажут мультфильмы «Три богатыря и наследница престола», «Снежная королева: зазеркалье», «Гринч», «Человек паук: через вселенные». Расписание киносеансов можно узнать в разделе «афиша».

Сходить на спектакль

В театре драмы со 2 января по 7 января в театре покажут зимнюю лесную сказку «Как в Новый год Баба-яга готовила переворот», со 2 по 8 января комедию для взрослых «Новогодняя пурга» (16+).

В Рязанском театре кукол с 31 декабря до 8 января включительно пройдет новогоднее представление «Волшебный лес Морозко».

В театре на Соборной со 2 по 8 января покажут праздничное представление и сказку «Золотой ключик».

В музтеатре со 2 по 6 января и 8 января покажут спектакль «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

Покататься на коньках. Наряду с бесплатными «коробками» в городе будут открыты:

  • Спорткомплекс «Локомотив», Первомайский проспект, дом №49а: со 2 по 8 января каток будет работать с 11:00 до 21:00.

  • Дворец спорта «Олимпийский», улица Зубковой, дом №12, корпус 2: 31 декабря — не работает; 1 января — с 16:00 до 21:30.

  • ЦСК, улица Спортивная, дом №19: в праздничные дни будет работать с 11:00 до 21:00 (касса — до 20:00).

Покататься с водяной горки. Не забудьте плавки (дамы — купальники) и полотенце!

  • Акваклуб «Акапулько», улица Маяковского, дом №1А. Режим работы: 2-8 января — с 10:00 до 22:00. 2 и 5 января с 22:00—4:00 в акваклубе пройдут пляжные вечеринки;

  • Аквапарк «Горки», село Поляны, улица Жемчужная, дом №1. Режим работы: 2-7 января — 9:00—22:00; 8 января — 11:00—22:00.

Посвятить время прогулкам в парке или спортивным занятиям. Доедая оливье, не стоит забывать про фигуру!

В новогодние праздники спорткомплекс «Под мостом» будет работать в обычном режиме с 7:00 до 23:00.

Новогодняя деревня в Лесопарке будет открыта с 15:00 до 20:00. Там установили домики для мастер-классов и сувениров. Начали работать каток, горки для детей и взрослых, фотозоны и гастрономическая площадка.

Сходить в цирк

В Рязанском цирке со 2 по 7 января пройдет новогоднее представление «Елка в Цирке» с участием воздушных гимнастов, артистов Большого московского цирка, дрессированными животными и мото-шоу.

Новогодние каникулы — отличный повод научиться кататься на лыжах или сноуборде:

  • В биатлонном комплексе «Алмаз» в поселке Варские, на улице Биатлонной, дом №7. В праздничные дни будет работать по обычному расписанию: с 9:00 до 21:00;

  • В спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский». Он будет работать с 10:00 до 22:00. Добраться до комплекса можно на общественном транспорте: от автовокзала «Центральный» (рейс «Рязань АВ „Центральный“ — Рыбхоз»). Расписание смотрите на сайте www.autovokzal62.ru; на автомобиле: 10 км от Рязани по Михайловскому шоссе, поворот налево на села Секиотово, далее до деревни Семено-Оленинское.


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