Кино, спектакль или каток. Чем разнообразить новогодние каникулы в Рязани?

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Новогодние праздники — это не только широкие застолья, просмотр по телевизору «Иронии судьбы» или «Голубого огонька». Это время, которое можно посвятить, как минимум, встречам с друзьями и прогулкам на свежем воздухе.
А можно оценить киноновинки, сходить с детьми или родителями на спектакль, окунуться с головой в активный отдых на лыжной базе или аквапарке. RZN.info подготовил для рязанцев и гостей города список мест, которые будут работать в новогодние праздники. Итак, куда сходить:
В рязанские кинотеатры. Благо, в городе их предостаточно:
«Кинолюкс», ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а;
«Малина», ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15а;
«Киномакс IMAX», ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
«Пять звезд», ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, дом №65а;
«Формула кино», ТРЦ «Виктория плаза», Первомайский проспект, дом №70, корпус 1;
«Люксор», ТЦ «Круиз», улица Есенина, дом №2Е.
В новогодние праздники взрослые кинолюбители смогут оценить новинки «Бамблби», «Елки последние», «Полицейский с рублевки: новогодний беспредел», «Т-34» и «Хроники хищных городов». Для маленьких рязанцев покажут мультфильмы «Три богатыря и наследница престола», «Снежная королева: зазеркалье», «Гринч», «Человек паук: через вселенные». Расписание киносеансов можно узнать в разделе «афиша».
Сходить на спектакль
В театре драмы со 2 января по 7 января в театре покажут зимнюю лесную сказку «Как в Новый год Баба-яга готовила переворот», со 2 по 8 января комедию для взрослых «Новогодняя пурга» (16+).
В Рязанском театре кукол с 31 декабря до 8 января включительно пройдет новогоднее представление «Волшебный лес Морозко».
В театре на Соборной со 2 по 8 января покажут праздничное представление и сказку «Золотой ключик».
В музтеатре со 2 по 6 января и 8 января покажут спектакль «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.
Покататься на коньках. Наряду с бесплатными «коробками» в городе будут открыты:
Спорткомплекс «Локомотив», Первомайский проспект, дом №49а: со 2 по 8 января каток будет работать с 11:00 до 21:00.
Дворец спорта «Олимпийский», улица Зубковой, дом №12, корпус 2: 31 декабря — не работает; 1 января — с 16:00 до 21:30.
ЦСК, улица Спортивная, дом №19: в праздничные дни будет работать с 11:00 до 21:00 (касса — до 20:00).
Покататься с водяной горки. Не забудьте плавки (дамы — купальники) и полотенце!
Акваклуб «Акапулько», улица Маяковского, дом №1А. Режим работы: 2-8 января — с 10:00 до 22:00. 2 и 5 января с 22:00—4:00 в акваклубе пройдут пляжные вечеринки;
Аквапарк «Горки», село Поляны, улица Жемчужная, дом №1. Режим работы: 2-7 января — 9:00—22:00; 8 января — 11:00—22:00.
Посвятить время прогулкам в парке или спортивным занятиям. Доедая оливье, не стоит забывать про фигуру!
В новогодние праздники спорткомплекс «Под мостом» будет работать в обычном режиме с 7:00 до 23:00.
Новогодняя деревня в Лесопарке будет открыта с 15:00 до 20:00. Там установили домики для мастер-классов и сувениров. Начали работать каток, горки для детей и взрослых, фотозоны и гастрономическая площадка.
Сходить в цирк
В Рязанском цирке со 2 по 7 января пройдет новогоднее представление «Елка в Цирке» с участием воздушных гимнастов, артистов Большого московского цирка, дрессированными животными и мото-шоу.
Новогодние каникулы — отличный повод научиться кататься на лыжах или сноуборде:
В биатлонном комплексе «Алмаз» в поселке Варские, на улице Биатлонной, дом №7. В праздничные дни будет работать по обычному расписанию: с 9:00 до 21:00;
В спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский». Он будет работать с 10:00 до 22:00. Добраться до комплекса можно на общественном транспорте: от автовокзала «Центральный» (рейс «Рязань АВ „Центральный“ — Рыбхоз»). Расписание смотрите на сайте www.autovokzal62.ru; на автомобиле: 10 км от Рязани по Михайловскому шоссе, поворот налево на села Секиотово, далее до деревни Семено-Оленинское.