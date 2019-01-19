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14:35, 19 января 2019 496
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В домах Рязанской области нашли более 800 нарушений в работе газового оборудования

В домах Рязанской области нашли более 800 нарушений в работе газового оборудования

По поручению Николая Любимова в Рязанской области проверили газовое оборудование в жилых домах. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В 2018 году проверки провели в отношении всех 137 управляющих организаций.

Нарушения нашли в работе девяти компаний Рязани, Спасска, Скопина и Скопинского района.

В частном секторе газовое оборудование обследовали почти в трех тысячах домовладений, где проживают одинокие пенсионеры и граждане группы социального риска. Всего нашли более 60 нарушений.

В многоквартирных домах региона прошло 258 проверок. Специалисты нашли 809 нарушений правил использования внутридомового газового оборудования.

Виновных привлекли к ответственности.

В 2019 году проверки продолжатся.


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