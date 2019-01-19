В домах Рязанской области нашли более 800 нарушений в работе газового оборудования

По поручению Николая Любимова в Рязанской области проверили газовое оборудование в жилых домах. Об этом сообщил
В 2018 году проверки провели в отношении всех 137 управляющих организаций.
Нарушения нашли в работе девяти компаний Рязани, Спасска, Скопина и Скопинского района.
В частном секторе газовое оборудование обследовали почти в трех тысячах домовладений, где проживают одинокие пенсионеры и граждане группы социального риска. Всего нашли более 60 нарушений.
В многоквартирных домах региона прошло 258 проверок. Специалисты нашли 809 нарушений правил использования внутридомового газового оборудования.
Виновных привлекли к ответственности.
В 2019 году проверки продолжатся.