В аварии с грузовиком в Скопинском районе погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
ДТП произошло в пятницу, 18 января, на 247-м километре трассы Р-22, недалеко от поворота на село Высокое.
По предварительным данным, 33-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Fabia, не справилась с управлением и влетела в фуру DAF с полуприцепом.
В результате происшествия водитель и пассажир легковушки скончались на месте.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, на ликвидацию последствий аварии выезжал один пожарный расчет.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.