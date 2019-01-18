Рязанские театры, музеи и памятники в картах Google назвали в честь бразильского стриптизера

В картах Google переименовали Рязанский драмтеатр, художественный музей имени Пожалостина, музей Павлову, памятник Сергею Есенину на улице Петрова, а также рощу в Дядькове в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Изменения появились в пятницу, 18 января.
Напомним, рязанцы также
Ранее изменения в Google появились по всей стране. В честь стриптизера переименовали школы, вузы, техникумы, танцевальные залы, правительственные здания и храмы.
В пресс-службе компании пояснили, что в сервисе произошла «техническая ошибка».