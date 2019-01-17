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20:41, 17 января 2019 391
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В касимовском доме-интернате сыграли свадьбу 72-летний жених и 76-летняя невеста

В касимовском доме-интернате сыграли свадьбу 72-летний жених и 76-летняя невеста

Фото: Издательство «Пресса»

В Лашманском доме-интернате в Касимове сыграли свадьбу 72-летний Николай Белоногов и 76-летняя Анна Смирнова. Об этом сообщило издательство «Пресса».

«Невеста и жених в свадебных нарядах торжественно зарегистрировались в Касимовском ЗАГСе при свидетелях, обменялись золотыми кольцами и подарили друг другу первый супружеский поцелуй», — отметил источник.

Администрация предоставила молодоженам отдельную комнату. Директор Галина Кутыркина вручила супругам свадебный торт, подарки и пожелала жить долго в любви и согласии.

«Вместе мы уже больше месяца и нам очень комфортно вдвоем. Такое ощущение, что я знаю Анну давно. У нас есть общие темы для разговоров, мы заботимся друг о друге, вместе проводим каждую свободную минуту. Решение сделать предложение своей будущей супруге возникло у меня почти сразу после знакомства. Я рад, что она согласилась. Теперь будем вместе радоваться жизни», — рассказал Николай Белоногов.


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