Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:21, 17 января 2019 1 756
 0    0

Полицейские проверят работодателя маршрутчика, устроившего ДТП на улице Островского 1

Полицейские проверят работодателя маршрутчика, устроившего ДТП на улице Островского

Рязанские полицейские проверят работодателя водителя, устроившего ДТП на улице Островского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Проводится проверка в отношении работодателя, привлекшего к исполнению обязанностей водителя иностранного гражданина, находящегося на территории Российской Федерации незаконно и не имеющего права осуществлять трудовую деятельность», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что подобного рода проверки проведут в отношении других организаций-пассажироперевозчиков Рязанской области.

ДТП произошло в четверг, 17 января, в 13:30 на улице Островского вблизи дома 50, по предварительным данным, 33-летний гражданин Республики Таджикистан, управляя автомобилем Peugeot Boxer, не пропустил учебный Renault Logan, который ехал по главной, и столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 36-летнего рязанца.

В результате аварии водителя легковушки, а также 16-летнего пассажира Peugeot Boxer доставили в больницу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:21, 17 января 2019
Полицейские проверят работодателя маршрутчика, устроившего ДТП на улице Островского 1
20:41, 17 января 2019
В касимовском доме-интернате сыграли свадьбу 72-летний жених и 76-летняя невеста
19:45, 17 января 2019
Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе вновь продлили срок заключения под стражей
17:35, 17 января 2019
Любимов оценил идеи молодых рязанцев в школе «Проектный лидер»
17:16, 17 января 2019
Рязанские приставы предотвратили похищение ребенка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 150
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 960
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 862
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 244
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 677
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Форум