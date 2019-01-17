Полицейские проверят работодателя маршрутчика, устроившего ДТП на улице Островского

Рязанские полицейские проверят работодателя водителя, устроившего ДТП на улице Островского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Проводится проверка в отношении работодателя, привлекшего к исполнению обязанностей водителя иностранного гражданина, находящегося на территории Российской Федерации незаконно и не имеющего права осуществлять трудовую деятельность», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что подобного рода проверки проведут в отношении других организаций-пассажироперевозчиков Рязанской области.
ДТП
В результате аварии водителя легковушки, а также 16-летнего пассажира Peugeot Boxer доставили в больницу.