Подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства парка Гагарина, оштрафовали почти на полтора миллиона

Подрядную организацию, которая сорвала сроки благоустройства имени Гагарина, оштрафовали более чем на 1,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Как заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин, весной пройдет ревизия выполненных работ.
«Необходимо уже в апреле-мае, после того как установится теплая погода провести тщательную ревизию выполненных работ и, в случае обнаружения недостатков, принять меры по их скорейшему исправлению», — сказал он.
Также он отметил, что ОНФ не может признать реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» удовлетворительной из-за «низкой дисциплины подрядных организаций «и отсутствия контроля со стороны мэрии.
Зызин подчеркнул, что ни один объект не сдали вовремя.
Напомним, парк Гагарина