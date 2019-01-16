Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:28, 16 января 2019 2 546
 1    0

На рязанских АЗС появятся зарядки для электрокаров

На рязанских АЗС появятся зарядки для электрокаров

На рязанских АЗС появятся зарядки для электрокаров. Чейчас региональное правительство ведет переговоры по этому вопросу, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Николая Любимов.

«У нас Приборный завод выпускает зарядные станции для электрокаров как быстрой, так и ночной зарядки. Мы их сейчас хотели бы поддержать, договориться с нашими АЗС, для того, чтобы они могли все это у себя установить», — отметил глава Рязанской области.

По словам Любимова, такое решение обеспечит сбыт продукции и вызовет интерес к покупке электрокаров.

В мае 2018 года в Рязани подписали соглашение о создании завода по производству и сборке электрокаров. Инвестор намерен вложить в него 500 миллионов рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
22:28, 16 января 2019
На рязанских АЗС появятся зарядки для электрокаров
18:44, 16 января 2019
За 2018 год у рязанских маршрутчиков выявили более 450 нарушений 1
17:41, 16 января 2019
Создание кругового движения перед въездом в Дягилево одобрили по итогам слушаний
17:22, 16 января 2019
В четверг на трех улицах Соколовки отключат воду
17:17, 16 января 2019
В Рязани подешевел бензин. Статистика
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 031
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 765
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
13:10, 3 января 2019 24 315
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
15:26, 3 января 2019 24 305
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка 4
12:40, 8 января 2019 22 768
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум