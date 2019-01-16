На рязанских АЗС появятся зарядки для электрокаров. Чейчас региональное правительство ведет переговоры по этому вопросу, передает
«У нас Приборный завод выпускает зарядные станции для электрокаров как быстрой, так и ночной зарядки. Мы их сейчас хотели бы поддержать, договориться с нашими АЗС, для того, чтобы они могли все это у себя установить», — отметил глава Рязанской области.
По словам Любимова, такое решение обеспечит сбыт продукции и вызовет интерес к покупке электрокаров.
В мае 2018 года в Рязани подписали соглашение о