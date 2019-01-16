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14:36, 16 января 2019 856
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Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 35 купелей

Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 35 купелей

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 35 купелей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь на субботу, 19 января, у водоемов будут дежурить более двух тысяч спасателей, врачей и полицейских.

Список мест купания на Крещение:

  • поселок Александро-Невский село Нижний Якимец, купель;
  • Александро-Невский район, село Крещено-Гаи, купель;
  • Захаровский район, село Катагоша, пруд за пересечением улица Сазоновка и Полевая;
  • Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;
  • Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция.
  • Пронский район, поселок Пронск, купель на «Святом источнике»
  • Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;
  • Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
  • Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;
  • Михайловский район, село Красное, пруд;
  • Михайловский район, поселок Королевка, пруд;
  • Рязань, озеро Ореховое;
  • Рязанский район, село Дядьково, Дядьковский затон;
  • Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;
  • Рязанский район, село Алеканово, озеро Велье;
  • Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока
  • Рязанский район, село Заборье, река Старица;
  • Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица;
  • Рязанский район, Полянское сельское поселение, озеро Марьинка, гребная база.
  • Рязанский район, Полянское сельское поселение, пруд на базе отдыха «Фазонда»
  • Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;
  • Спасский район, Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон, центральный пляж;
  • Спасский район, село Исады, река Ока;
  • Спасский район, село Лакаш, озеро Лакашинское;
  • Спасский район, село Сушки, река Кирица;
  • Спасский район, село Троица, река Тысья;
  • Спасский район, село Ижевское, озеро Ижевское.
  • Сараевский район, село Меньшие Можары, река Пара;
  • Сараевский район, поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;
  • Старожиловский район, деревня Хламово, река Тысья, купель;
  • Старожиловский район, село Истье, улица Садовая, пруд.
  • Старожиловский район, село Киселево, пруд;
  • Старожиловский район, поселок Старожилово, улица Конезаводская;
  • Скопинский район, село Пупки, пруд;
  • Шиловский район, село Сановка, озеро Святое.

Напомним, в Рязани на Крещение до Орехового озера пустят бесплатные автобусы.


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