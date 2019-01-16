Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 35 купелей,
В ночь на субботу, 19 января, у водоемов будут дежурить более двух тысяч спасателей, врачей и полицейских.
Список мест купания на Крещение:
- поселок Александро-Невский село Нижний Якимец, купель;
- Александро-Невский район, село Крещено-Гаи, купель;
- Захаровский район, село Катагоша, пруд за пересечением улица Сазоновка и Полевая;
- Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;
- Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция.
- Пронский район, поселок Пронск, купель на «Святом источнике»
- Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;
- Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
- Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;
- Михайловский район, село Красное, пруд;
- Михайловский район, поселок Королевка, пруд;
- Рязань, озеро Ореховое;
- Рязанский район, село Дядьково, Дядьковский затон;
- Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;
- Рязанский район, село Алеканово, озеро Велье;
- Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока
- Рязанский район, село Заборье, река Старица;
- Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица;
- Рязанский район, Полянское сельское поселение, озеро Марьинка, гребная база.
- Рязанский район, Полянское сельское поселение, пруд на базе отдыха «Фазонда»
- Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;
- Спасский район, Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон, центральный пляж;
- Спасский район, село Исады, река Ока;
- Спасский район, село Лакаш, озеро Лакашинское;
- Спасский район, село Сушки, река Кирица;
- Спасский район, село Троица, река Тысья;
- Спасский район, село Ижевское, озеро Ижевское.
- Сараевский район, село Меньшие Можары, река Пара;
- Сараевский район, поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;
- Старожиловский район, деревня Хламово, река Тысья, купель;
- Старожиловский район, село Истье, улица Садовая, пруд.
- Старожиловский район, село Киселево, пруд;
- Старожиловский район, поселок Старожилово, улица Конезаводская;
- Скопинский район, село Пупки, пруд;
- Шиловский район, село Сановка, озеро Святое.
Напомним, в Рязани на Крещение до Орехового озера