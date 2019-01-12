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18:56, 12 января 2019 2 441
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Юрий Быков рассказал о съемках фильма «Сторож» в Солотче. Видео

Юрий Быков рассказал о съемках фильма «Сторож» в Солотче. Видео

Юрий Быков рассказал о съемках нового фильма в Солотче. Соответствующее видео опубликовали на You-Tube-канале «Фильм Про».

Ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев расспросил Быкова о его новой работе — фильме «Сторож».

На вопрос о том, помогает ли ему «родная земля», Быков ответил, что он родился и вырос в степной части Рязанской области, «там где Пронск». «Это, как раз-таки, не сосны и какие-то невероятные овраги, это просто степь», — отметил он.

Съемки фильма в Рязанской области начались 19 ноября.

«Если бы не администрация Рязанской области, мы, конечно же, такой объект не получили бы, потому что это — очень дорого построить что-то подобное, даже локально — интерьеры, коридоры, переходы», — заявил режиссер.

Ранее стало известно, что главную роль в фильме вместо Кирилла Пирогова сыграет сам Юрий Быков.

«Когда мы приехали сюда, мы поняли что это то, что нам нужно, потому что вот она — река, вот он — сосновый лес, вот она — зима, вот она — глушь, вот он, огромный, похожий на какое-то космическое тело, санаторий. И все, решили, что здесь будем снимать», — сказал режиссер.

В интервью Быков поделился подробностями фильма, а также рассказал о современной киноиндустрии.

В декабре в «Сосновом бору» прошли съемки одного из эпизодов фильма. На них побывала корреспондент RZN.info и подготовила репортаж со съемочной площадки. Его можно прочитать в разделе «Публикации».


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