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20:18, 12 января 2019 1 275
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Не смогли спасти. Младенец с тяжелой патологией умер в рязанском перинатальном центре

Не смогли спасти. Младенец с тяжелой патологией умер в рязанском перинатальном центре

Младенец с тяжелой внутриутробной инфекцией и патологией умер в рязанском перинатальном центре. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.

Ранее врачи впервые в Рязанской области провели сеанс непрерывного гемодиализа с помощью аппарата для замещения почечных функций и плазмотерапии Multifiltrate.

В минздраве отметили, что девочка была «крайне тяжелая».


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