Не смогли спасти. Младенец с тяжелой патологией умер в рязанском перинатальном центре

Младенец с тяжелой внутриутробной инфекцией и патологией умер в рязанском перинатальном центре. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.
Ранее врачи впервые в Рязанской области
В минздраве отметили, что девочка была «крайне тяжелая».
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Младенец с тяжелой внутриутробной инфекцией и патологией умер в рязанском перинатальном центре. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.
Ранее врачи впервые в Рязанской области
В минздраве отметили, что девочка была «крайне тяжелая».
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