Мечты сбываются. Юный рязанец получил планшет от губернатора и приглашение на «Поле чудес»

16-летний рязанец получил от губернатора Рязанской области новогодний подарок и приглашение на «Поле чудес» от Леонида Якубовича. Об этом Николай Любимов написал на своей
«Сразу две мечты Миши Афанасьева исполнились в канун 2019 года. Новогодний шар с пожеланиями рязанца вместе с просьбами других детей разместили на елке в московском Кремле. Некоторые из них исполнил президент, другие — главы регионов», — написал Любимов.
По его словам, в подарок юноша получил планшет, а также поздравление любимого телеведущего Леонида Якубовича и приглашение на съемки программы.