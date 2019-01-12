Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:20, 12 января 2019 674
 0    0

Мечты сбываются. Юный рязанец получил планшет от губернатора и приглашение на «Поле чудес»

Мечты сбываются. Юный рязанец получил планшет от губернатора и приглашение на «Поле чудес»

16-летний рязанец получил от губернатора Рязанской области новогодний подарок и приглашение на «Поле чудес» от Леонида Якубовича. Об этом Николай Любимов написал на своей странице «ВКонтакте».

«Сразу две мечты Миши Афанасьева исполнились в канун 2019 года. Новогодний шар с пожеланиями рязанца вместе с просьбами других детей разместили на елке в московском Кремле. Некоторые из них исполнил президент, другие — главы регионов», — написал Любимов.

По его словам, в подарок юноша получил планшет, а также поздравление любимого телеведущего Леонида Якубовича и приглашение на съемки программы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:48, 12 января 2019
Житель Оренбургской области получил крупный штраф за избиение рязанского полицейского
8:20, 12 января 2019
Мечты сбываются. Юный рязанец получил планшет от губернатора и приглашение на «Поле чудес»
22:07, 11 января 2019
Дирекция дорог Рязанской области купит машину за 1,3 миллиона 3
20:56, 11 января 2019
В Рязани вручили «Хрустальных журавлей». Редакция RZN.info удостоилась наград в трех номинациях
18:39, 11 января 2019
На микрофинансовую организацию «Капитал инвест» завели уголовное дело
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 582
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
13:17, 4 января 2019 29 430
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
12:44, 30 декабря 2018 29 372
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 25 770
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:33, 8 января 2019 25 464
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум