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11:57, 11 января 2019 1 448
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В новый год с течью. Рязанцы пожаловались на некачественный капремонт крыши 1

В новый год с течью. Рязанцы пожаловались на некачественный капремонт крыши

Жители дома №63 по улице Вознесенской пожаловались на некачественный капитальный ремонт крыши. Сюжет об их проблеме снял телеканал «Город».

По словам рязанцев, под обшивкой крыши образуется лед, вода от которого стекает по стене дома. В беседе с корреспондентом жильцы отметили, что ремонт дома начался еще в мае и из-за задержек стройматериалов затянулся до конца декабря. За это время сменилась и бригада и «методы» ремонта. Так, один из представителей субподрядчика ударом кувалды по канализационному стояку засорил трубу.

«Мотивировали рабочие свое „рвение к работе“ только тем, чтобы подписать акт выполненных работ, закрыть смету, или как это у них там называется, и получить деньги», — рассказала одна из жительниц дома Раиса Хайдарова.

Другая рязанка опасается, что управляющая компания откажется устранять недоделки, мотивируя это тем, что РСУ-1 сдала некачественный ремонт.

Отмечается, что из-за строительных работ, которые провели 29 декабря, рязанцы остались без водоснабжения и канализации и с протекающей крышей.

Жители дома обратились с заявлением в Фонд капитального ремонта. Его копии они отправили в правительство региона и в газету «Рязанские ведомости».


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