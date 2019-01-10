Жители Кального пожаловались на свисающую с крыши наледь

Жители дома №23 на Касимовском шоссе пожаловались на свисающую с крыши многоэтажки наледь. Сюжет об их проблеме сняла ГТРК «Ока».
По словам рязанцев, сосульки образуются из-за того, что труба отопления, идущая по крыше, растапливает снег. Вода, стекая по подоконникам и фасаду, застывает.
Жители опасаются, что лед может в любой момент сорваться и упасть на прохожих или на проложенную газовую трубу вдоль стены.
«Страшно. Если газ взлетит, то мы все умрем. А чтобы на голову не упало — мы посматриваем наверх, когда ходим», — рассказала Мария Осташкина. Также люди отмечают, что «ЖЭУ- 21», которое обслуживает дом, не справляется с работой. Жители исправно платят взносы за капремонт, которого еще не было.
В жилищном управлении репортеры не застали на рабочем месте ни директора, ни главного инженера. Корреспонденту RZN.info также получить комментарий от сотрудников не удалось.