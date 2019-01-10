В Дагестане более 70 человек отравились грязной водой

В Казбековском районе Дагестана 71 человек отравился грязной водой. Госпитализировать пришлось десятерых, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.
Пациенты попали к медикам с признаками острой кишечной инфекции.
Лабораторные исследования выявили возбудитель дизентерии в воде.
«С целью локализации очага кишечной инфекции вынесено постановление заместителя главного государственного санитарного врача города Кизилюрта о запрещении использования водопроводной воды», — говорится в релизе.
Временно закрыли все школы и дошкольные учреждения. Население привьют от вирусного гепатита А.
Из-за массового заболевания острой кишечной инфекцией следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК.