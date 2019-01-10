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21:32, 10 января 2019 164
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В Дагестане более 70 человек отравились грязной водой

В Дагестане более 70 человек отравились грязной водой

Фото: Pixabay.com

В Казбековском районе Дагестана 71 человек отравился грязной водой. Госпитализировать пришлось десятерых, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

Пациенты попали к медикам с признаками острой кишечной инфекции.

Лабораторные исследования выявили возбудитель дизентерии в воде.

«С целью локализации очага кишечной инфекции вынесено постановление заместителя главного государственного санитарного врача города Кизилюрта о запрещении использования водопроводной воды», — говорится в релизе.

Временно закрыли все школы и дошкольные учреждения. Население привьют от вирусного гепатита А.

Из-за массового заболевания острой кишечной инфекцией следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК.


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