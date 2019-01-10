Рязанские школьники станут участниками Всероссийской олимпиады по 24 предметам

В Рязанской области пройдут региональные этапы Всероссийской олимпиады школьниками. Их участниками станут более 1300 учеников 9-11 классов, сообщил
С 11 января по 25 февраля пройдут олимпиады по 24 предметам: экономике, праву, литературе, искусству, физике, биологии, астрономии, химии, информатике, географии, математике, истории, обществознанию, экологии, языкам: русскому, английскому, немецкому, итальянскому, китайскому, испанскому и французскому, физической культуре, технологии, ОБЖ.
Площадками проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады станут: Рязанский институт развития образования, РГУ имени Есенина, РязГМУ имени Павлова, Академия ФСИН, рязанская школа №63 и Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Первый тур — олимпиада по французскому языку — пройдет 11 января в РГУ имени Есенина.