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17:24, 10 января 2019 587
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Мэрия отчиталась о строительстве многоквартирных домов в Рязани

Мэрия отчиталась о строительстве многоквартирных домов в Рязани

Мэрия отчиталась о строительстве многоквартирных домов в Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Рязани выдано 122 разрешения на строительство жилых объектов.

Отмечается, что управление капитального строительства ежеквартального публикует реестр выданных разрешений на дома, не введенных в эксплуатацию.

Реестр публикуется для информирования граждан, уже заключивших договоры долевого участия, а также потенциальных покупателей на первичном рынке жилья.

Ознакомиться с ним можно здесь.


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