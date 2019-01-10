Мэрия отчиталась о строительстве многоквартирных домов в Рязани. Об этом сообщил
По состоянию на 1 января 2019 года на территории Рязани выдано 122 разрешения на строительство жилых объектов.
Отмечается, что управление капитального строительства ежеквартального публикует реестр выданных разрешений на дома, не введенных в эксплуатацию.
Реестр публикуется для информирования граждан, уже заключивших договоры долевого участия, а также потенциальных покупателей на первичном рынке жилья.
Ознакомиться с ним можно